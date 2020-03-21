Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında mangala yasak getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında park ve mesire alanlarında piknik ve mangala yasak getirdi.

Koronavirüs salgınına karşı bir önlem daha geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, mesire alanlarındaki mangal ve pikniği yasakladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.

Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına MANGAL YAKILMASI YASAKLANMIŞTIR. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 21, 2020

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