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14:57 21 Mart 2020
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    Bilgisayar oyunu

    Koronavirüs, bilgisayar oyunlarına ilgiyi artırdı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Sağlık ve güvenlik tedbiri dolayısıyla evlerinde kalanların sayısının artmasıyla oyun başında geçen süreyi ve oyun alışverişlerini artırdı. Oyun harcamaları yüzde 30 artarken, evde kalanlar mobil yerine bilgisayar oyunlarına yoğun ilgi gösteriyor.

    Dünyayı saran koronavirüs, çalışan çalışmayan herkesi sosyal izolasyon kurallarına uyup evde kalmaya zorluyor. Dünya Gazetesi’nden Selenay Yağcı’nın haberine göre konserden, sinemaya, sergiden, tiyatroya kadar sosyal hayata dair her şey iptal edilince online oyunlar yeni gözde haline geldi. Oyun başında geçen süre ve oyun alışverişleri arttı. Dijital platform Oyunfor.com’un şubat ayı ve martın ilk 15 günü yaptığı analizlere göre oyun harcamaları yüzde 25, ortalama sepet tutarı ise yüzde 20 artış gösterdi. Öte yandan her ay Plus abonelerine ücretsiz olarak iki oyun sunan PlayStation’ın Mart oyunlarının da indirme rekoru kırdığı belirtiliyor.

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    © DHA /
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    Evde kalanlar mobil yerine PC ve konsola yöneldi

    PC yani bilgisayar oyunlarına olan ilgi arttı. Bilgisayarlar için en büyük dijital oyun platformu olan Steam, 20 milyonluk anlık oyuncuya ulaşarak rekor kırdı. Koronavirüs sonrasında bu hareketlenme Türkiye’de de görüldü. Harcama oranları 2020 boyunca yüzde 50 mobil, yüzde 35 PC ve yüzde 15 oyun konsolu olarak gerçekleşirken salgın sonrasında mart boyunca PC oranı yüzde 55’e ve konsol oranı da yüzde 20’ye yükseldi, mobilin oranı ise yüzde 25’e düştü. Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, daha önce 19.00-24.00 saatleri arasında olan harcama yoğunluğunun da gün ortasına kaydığını belirterek, “Harcamalar ağırlık olarak 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti” dedi. TURK Elektronik Para Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ertürk de “Param Kart’lar ile yapılan online harcamalar ise bir önceki aya göre yüzde 13’lük artış yakalarken, bu oran online oyun harcamalarında yüzde 30 gibi büyük bir artış yakaladı” dedi.

    e-spor tüketimi ise yüzde 60 arttı

    İçerik dağıtım şirketi Medianova, koronavirüs tehdidi karşısında evlerine kapanan tüketicilerin dijital dünyadaki ayak izlerini takibe aldı. Medianova’nın analizlerine göre tüm dünyada dijital oyun şirketlerinin trafiği yüzde 200 artış gösterdi. Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde dijital oyunlar trafiğindeki yüzde 100 gerçekleşirken Türkiye’deki artış yüzde 200’lere ulaştı. Tüketiciler online oyunların yanı sıra e-spor gibi diğer eğlence servisleri tüketimine de ağırlık verdi. Dijital veriler tüketicilerin geçen haftaya oranla daha çok e-spor seyrettiğini ortaya koyarken genel e-spor tüketimi ise yüzde 60 arttı.

    Gaming klavyesinde yüzde 390 artış

    Son iki haftadır gerçekleşen gaming teknolojileri satışlarıyla artış trendini yakından izlediklerini kaydeden incehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, kullanıcı dönüşümünde Mart başı itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 6’lık artış yaşadıklarını vurguladı. Gaming için kullanılan klavye, monitör, anakart ve mouse satışlarında önemli bir artış gözleniyor. Özellikle gaming klavyesi satışları 1-17 Şubat/1-17 Mart tarihleri kıyaslandığında yüzde 390’lık artış gösterdi. Klavyeyi yüzde 125’lik satış artışıyla mouse ürünleri izlerken, monitör satışları yüzde 83, anakart satışları ise yüzde 15 arttı. Erzen,bu günlerde elektronik ve gaming birimleri lüks ihtiyaç olmasına karşın satışlarda hareketlenme gördüklerini, tedbirlerin devam etmesiyle daha da büyük artışlar beklediklerini söyledi.

    Etiketler:
    Türkiye, bilgisayar oyunları, Bilgisayar oyunu, Koronavirüs
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