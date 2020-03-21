İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili ek genelge

İçişleri Bakanlığı, "Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak" açıklamasını yaptı.