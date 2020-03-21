Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahiline koştu

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediyor. Günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Caddebostan sahiline koştu. Sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları ve çimenlerde oturdukları görüldü. Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Sahile gelen Ahmet Özkaren, "Açık havada bulunmaya dikkat ediyorum. Bir buçuk metre yaklaşmıyorum insanlara. Uyarılar çok mantıklı ve gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağının da geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz" dedi. Halil Bozkurt ise, "Önlem alıyoruz. Kolonyayla yıkanıyoruz. Eldiven takıyoruz" diye konuştu.