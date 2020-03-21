MHP Genel Başkanı Bahçeli: Virüs eninde sonunda yenilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsün eninde sonunda yenileceğini ve eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğin perçinleneceğini belirtti.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı dolaştığına işaret etti.

Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 21, 2020

İnsanlığın uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmediğini belirten Bahçeli, "Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor. Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir. İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, tedbirin alınıp tevekkül edilmesinin önemini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, 'biz' ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir. Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim.

Ve de nefsi emmareyi sorguya çekelim. Her şey Allah'tandır. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez. Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım. Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır."