65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkışları sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
-21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.
-Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.
⚠️ DUYURU ⚠️— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 21, 2020
21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.
Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.
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