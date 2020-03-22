İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

22 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:



Türkiye’de şu ana kadar 947 Koronavirüs vakası tespit edilmiş olup 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. pic.twitter.com/ddqi3i9wez