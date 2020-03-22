İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
22 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 21, 2020
Türkiye’de şu ana kadar 947 Koronavirüs vakası tespit edilmiş olup 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. pic.twitter.com/ddqi3i9wez
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