Hakan: CHP kurultayı şu sıra yapılsa Muharrem İnce kesin seçilir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen CHP kurultayını bugünkü köşesine taşıdı.

"CHP kurultayı şu sıra yapılsa Muharrem İnce kesin seçilir" ifadelerini kullanan Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Hakan, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde CHP kurultayı toplansa Kemal Kılıçdaroğlu, yaş durumundan kurultaya katılamaz. Ve Muharrem İnce kesin seçilir. O kadar umutsuz ki Muharrem İnce’nin durumu kendisini anca böyle bir şey kurtarır."