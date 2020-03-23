Koronavirüs karantinasından kaçan kişi evinde yakalandı

Ankara'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karantinasından kaçan bir kişi, polis tarafından yakalanıp yeniden karantina altına alındı.

İddialara göre, zatürre şikayeti nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne giden ismi açıklanmayan bir kişi, doktorlar tarafından koronavirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınmak istenince hastaneden kaçtı.

Karantinaya alınmak istemeyen kişi kayıplara karışırken, Koronavirüs şüphelisinin hastaneden kaçtığını fark eden doktorlar, polis ekiplerine haber verdi.

Detaylı çalışmaların ardından şüpheli şahıs, İnönü Mahallesindeki evinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliyi tekrardan güvenli bir şekilde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirerek karantina altına aldı.