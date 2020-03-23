Uzaktan eğitim başladı: Bakan Selçuk, velilere 'Çocuklarımıza virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin' dedi

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Çocuklarımıza sürekli virüsten bahsetmeyin, virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin.
Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sistemiyle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların paniğe sevk edilmemesi gerektiğini söyledi ve "Çocuklarımıza virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin" ifadelerini kullandı.
Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Çocuklarımıza sürekli virüsten bahsetmeyin, virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin.
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