Uzaktan eğitim başladı: Bakan Selçuk, velilere 'Çocuklarımıza virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin' dedi

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sistemiyle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların paniğe sevk edilmemesi gerektiğini söyledi ve "Çocuklarımıza virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin" ifadelerini kullandı.