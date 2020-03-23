Adana'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 31 kişi gözaltına alındı

Adana'da aralarında bir karı-kocanın korona virüse yakalandığı ve hastaneden kaçtığı, özel bir bankada koronavirüs vakası olduğu şeklinde asılsız bilgileri sosyal paylaşım sitelerinden yayan 31 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürülüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan halkı korku ve paniğe sürüklemek için asılsız koronavirüs paylaşımları yapılması üzerine harekete geçti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan evli bir çiftin hastaneden kaçtığı iddiası ve özel bir bankada koronavirüs vakası olduğu paylaşımları üzerine polis, takibe aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında 'halk arasında korku, panik oluşturmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.