Karabük'te karantina süresine uymayan 2 kişiye ev hapsi cezası

Karabük’te yurt dışından gelen 2 kişinin koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 14 günlük karantina süresine uymadıkları belirlendi.

Söz konusu durum ile ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü 14 günlük karantina süresini dikkate almadıkları tespit edilen G.Ü. ve S.Ü. hakkında toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine mahkeme tarafından, G.Ü. ile S.Ü.’nün TMK 32. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince 26 Mart 2020 tarihine kadar evlerinden çıkarılmama şeklinde alıkonulmalarına karar verildi.

Ayrıca, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dava duruşmasında sunulan yazıda, vatandaşların Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı ancak kişilerin testlerinin negatif çıkmalarına rağmen 14 gün içerisinde hastalık belirtisi gösterebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğu ve bundan dolayı toplum sağlını korumak amacıyla tedbir kararı istedikleri yer aldı.