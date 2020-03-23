Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hepimiz risk altındayız, bunun şakası yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve bunların uygulanmasına dikkat çekti.
Dünyada koronavirüs vaka sayısının hızla 400 bine, ölüm sayısını 15 bine doğru ilerlediğini aktaran Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."
Dünyada korona vaka sayısı hızla— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 23, 2020
400 bine
ölüm sayısı
15 bine doğru ilerliyor.
Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız.
Bunun şakası yok.
Her tedbir can kurtarır.
Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır.#EvdeKal
Kendini ve etrafındakileri koru.
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