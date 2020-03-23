Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hepimiz risk altındayız, bunun şakası yok

Dünyada korona vaka sayısı hızla



400 bine



ölüm sayısı



15 bine doğru ilerliyor.



Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız.



Bunun şakası yok.



Her tedbir can kurtarır.



Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır.#EvdeKal

Kendini ve etrafındakileri koru.