Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' sorusuna yanıt

İçişleri Bakan Süleyman Soylu koronavirüs nedeniyle 'sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?' sorusuna "Sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" diye cevap verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüse ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Koronavirüsle ilgili son gelişmelerin yer aldığı yazıda, Soylu'nun sokağa çıkma yasağına ilişkin verdiği cevap dikkat çekti.

Selvi'nin köşesindeki ilgili bölüm şu şekilde:

'Evde kal' çağrılarına çok büyük destek geldi. Bunun yaygınlaştırılması yönünde bir çalışma var mı?

“Bu süreci vatandaşımızı bilgilendirerek, onların desteğiyle yürütmeye özen gösteriyoruz. Polis ve jandarma araçlarından, camilerimizin hoparlörlerinden, kaymakamlıklarımızın ve belediyelerimizin oluşturacağı seyyar araçlar vasıtasıyla her gün vatandaşlarımıza ‘Evde kalın’ diye anonslar yaptıracağız. Evde kalmaları için çağrılarımızı arttıracağız.”

'Evde kal' kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?

“Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz.”

Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağını tartışıyor mu?

© AA / Ali Balıkçı Sağlık Bakanı: 2-3 hafta evden çıkmamak gerekiyor, herkes kendi OHAL'ini ilan etsin

Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dediği gibi, 'kendi OHAL’ini' ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tartışmada öncelikle önlemler zincirinden söz ediliyor. Birbirini tamamlayan tedbirler demek daha doğru."