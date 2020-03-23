Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı, adliyelerde esnek çalışma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Cezaevlerinde şu ana dek pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, adliyelerde de esnek çalışmanın başlatıldığını aktardı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Konuya dair düzenlenen toplantının ardından kameraların karşısına geçen Gül, sözlerinin başında "Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. En ufak belirti gösterenler hastaneye gönderilmekte, cezaevine sokulmamaktadır" bilgisini verdi.

Gül şöyle devam etti: