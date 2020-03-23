Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı, adliyelerde esnek çalışma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Konuya dair düzenlenen toplantının ardından kameraların karşısına geçen Gül, sözlerinin başında "Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. En ufak belirti gösterenler hastaneye gönderilmekte, cezaevine sokulmamaktadır" bilgisini verdi.
Gül şöyle devam etti:
- Cezaevlerinde ateş ölçer, maske, eldiven tedarik edilmiş durumdadır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefon haklarını birden 2'ye çıkardık.
- İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu süreçte yeni icra iflas talepleri alınmayacaktır. Adliyelerdeki yoğunluğun azalması için.
- Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatılmıştır.
- Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirler alınmıştır. Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi görüşleri aldık. Mağduriyet yaşanmaması için hem avukat hem vatandaşlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için önerileri aldık.
- İcra işlemlerinin durdurulması nedeniyle ayrıca açıklayıcı duyurular yapılacaktır.
- Türkiye Noterler Birliği çerçevesindeki çalışmalarda da noterlerde insan sirkülasyonu var. Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek.
- Acil olmayan işlemler için noterliklere lütfen gitmeyelim. Hayati derecede işlem yoksa noterlikleri yoğunlaştırmayalım.
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