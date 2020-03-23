MSB: İdlib'deki M4 karayolunda ikinci Türk-Rus devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.https://t.co/kNJYrBxavg#MSB #TSK pic.twitter.com/qlkXvcjFAe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)