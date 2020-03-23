Uyarılara aldırış etmeyen 77 yaşındaki Öztopaç: Sağlığım yerinde, yakışıklı çekin

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayarak sokağa çıkan 77 yaşındaki Ali Öztopaç, sağlıklı olduğunu belirterek kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni yakışıklı çekin" diye seslendi.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara 'Sağlığınız için evlerinize gidin' uyarısında bulundu.

Tüm uyarılara rağmen yaşlı vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ederken, PTT ve ATM önlerinde bekleyenler dikkat çekti.

'Ben sağlıklıyım' diyen Öztopaç ise "Oğlanlar Hanya'da, Konya'da, telefon sustu, kontör bitti. Benim çok şükür sağlığım, sıhhatim yerinde" dedi.

Bölgede görüntü alan gazetecilere ise "Beni yakışıklı çekin" diyen Öztopaç, kendine tebliğ edilen tutanağı imzaladı.