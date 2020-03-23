EBA TV'de çocuklara Menderes'le ilgili animasyon izletildi: İdam sahnesi tepki çekti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 'uzaktan eğitim' sistemine geçildi.

Bugün başlayan uygulamada derslerden önce EBA TV'de 'Kilometre Taşları - Adnan Menderes' adlı kısa animasyon izletildi. Bu kısa animasyonda eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı da detaylı şekilde anlatıldı.

Bu sahneler sosyal medyada, özellikle velilerin tepkisini çekti.

🔴Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kanalı'nda çocuklara idam animasyonu izletti



👇TRT #ebaTV'de, ortaokul öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim derslerinde 27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in idam animasyonu izletildi. pic.twitter.com/SAl1S9r1zu — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 23, 2020

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