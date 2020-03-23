Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiğini belirtti.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 23, 2020
Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir."
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç, önceki gün tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde vefat etmişti.
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