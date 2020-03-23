Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubat ayında pisten çıkan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Kaptan Pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi koşuluyla tahliye edildiği öğrenildi.

Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmış ve kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Şubat’ta hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren kaptan pilot Mahmut Arslan, taburcu olarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Arslan, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Arslan, ev hapsi koşuluyla tahliye edildi.