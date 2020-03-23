Bakan Selçuk idam sahnesine dair konuştu: Görüntüleri onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim içeriklerine gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Twitter hesabında bir mesaj paylaşan Selçuk, etkinlik saati görüntülerini ekibe güvenerek denetlemediğini ve içeriklerin çocuklara uygun olmadığını belirtti.

'Yayınlara da hassasiyet göstereceğiz'

"Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

© Fotoğraf : TRT EBA TV'de çocuklara Menderes'le ilgili animasyon izletildi: İdam sahnesi tepki çekti kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam."

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