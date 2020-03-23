Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı

İstanbul'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Çarşı, uzun süre sonra ilk kez kepenk indirdi.
Tarihi Kapalıçarşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kapatıldı.
İstanbul'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Çarşı, uzun süre sonra ilk kez kepenk indirdi.
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