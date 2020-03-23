Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Habertürk'te açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı ise ''Ümit Davala, Hasan Şaş ve bir oyuncuda da korona var'' açıklamasını yaptı. Öte yandan DHA Spor, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

#SONDAKİKA - Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı. pic.twitter.com/UwzWeqGaxJ — DHA Spor (@dhaspor) March 23, 2020

​Terim'in kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı tecrübeli çalıştırıcının koronavirüse yakalanmasının ardından sert açıklamalar yaptılar. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Terim Çetin, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allah'ınızdan bulun" ifadelerini kullandı.

Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun! — Merve Terim Çetin (@mrmrscetin) March 23, 2020

​ Buse Terim Bahçekapılı ise "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.

Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz. — Buse Terim Bahçekapılı (@BuseTerim) March 23, 2020

​Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak maçların seyircisiz oynanmasını eleştirmişti. "Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya?" diye soran Terim, derneklerin "Biz oynamıyoruz" diyemeyeceğini belirtti ve "Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde kalacaklar" demişti.

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı.