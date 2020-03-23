Sağlık Bakanı Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti, 293 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Koca "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı. Koca, “Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” şeklinde konuştu.

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

​Türkiye'de koronavirüsten gerçekleşen can kaybı 37'ye ulaşırken, vaka sayısı 1529 oldu.

Koca, gençlere seslendi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri Kovid-19'a ilişkin uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Şimdiki gençler…'Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

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