İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır".
65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020
Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda 65 yaş üstü vatandaşlara kötü muamele edildiği görülmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)