İstanbul Valiliği'nden 112, 155 ve 156 uyarısı

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.
Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.
65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığımızın VEFA İLETİŞİM MERKEZİ’ne ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır. #EvindeKalİstanbul— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 23, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)