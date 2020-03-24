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14:43 24 Mart 2020
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak

    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1327)
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    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs testiyle ilgili, "Önce riskli ülkelerden, ardından tüm yurt dışından gelenlere test yapılması için karar alındı. Yeni aşamada ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ve burnunuz akmıyorsa sizde virüs olabilir. Bu kategorideki herkese test yapılacak" dedi.

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından Avrupa merkezli küresel bir salgına dönüşen koronavirüsle ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise 1529'a ulaştı.

    Yeni Şafak gazetesinden Hasan Hız'ın haberine göre, bugüne kadar yapılan test sayısı 25 bine yaklaşırken, 'Türkiye'de çok sayıda kit olmasına rağmen neden az kişiye test yapılıyor?' sorusu dile getirilmeye başlandı.

    'Ateşi ve öksürüğü varsa herkese test yapma kararı aldık'

    Üzerinde spekülasyonlar da üretilen test sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta görüldüğünün altını çizerek 12 günlük süre içerisinde yapılan test sayısının az olmadığını ifade etti.

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun riskleri aşama aşama belirlediğini vurgulayan Kara, "Biz ilk süreçte Çin'den gelenlere bu testleri uyguladık. İran ve Avrupa ülkelerini de buna dahil ettik. En son aşamada ateşi ve öksürüğü varsa yurt dışından gelen herkese test yapma kararı aldık" dedi.

    20 gün içerisinde Türkiye'deki test rakamlarının artacağını vurgulayan Kara, "Bilim Kurulu'nun artık vaka tanım önerisi şöyle: Ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ve burnunuz akmıyorsa sizde virüs olabilir. 'Bu kategorideki herkese test yapılsın' dedik, önümüzdeki günlerde sayı çok yukarıya çıkacak. Bu aynı zamanda vaka çok olduğu için test yapılıyor anlamına gelmesin" diye konuştu.

    'Sosyal mesafeyi koruyun'

    Vaka sayısında ani artış olmaması için devletin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Kara, bundan sonraki süreçte halkın da çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

    "Kendi aramızdaki sosyal mesafeyi, toplu yaşam alanlarında, bulunduğumuz yerlerde, başka insanların bulunduğu yerlerde 1 metrelik mesafeyi korumamız lazım. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lazım. Özellikle yurt dışından geldiysek 14 gün evde kalmamız, en az kişiyle temas etmemiz, dışarıya da mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor. Çıkacaksak da maske takarak çıkmamamız lazım."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1327)
    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Kovid-19, Hastane, Test, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu, Ateş Kara, Türkiye, Vuhan, Çin
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