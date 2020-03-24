Prof. Dr. Ceyhan: Gargara, kelle paça, 'Türklere az bulaşır' gibi söylemeler izolasyonu geciktirdi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, giderek artan koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Tuzlu suyla gargara, Türklere az bulaşır, kelle paça gibi söylemlerle vatandaşın aklını bulandırdılar. Bu söylemler nedeniyle sosyal izolasyon önlemlerinde gecikme yaşandı" dedi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ederken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bugüne kadar ortaya çıkan tablo ile geleceğe dair önemli uyarılar yaptı.

Salgının ortaya çıktığı ilk dönemlerde, bazı kişilerin halkı yanıltan, yanlış mesajlar vererek, korunma yöntemlerinin sekteye uğramasında etkili olduğunu dile getiren Ceyhan, şunları söyledi:

"Tuzlu suyla gargara, Türklere az bulaşır, kelle paça gibi söylemler ile vatandaşın aklını bulandırdılar. Bu söylemler nedeniyle bir hafta öncesine kadar 'Bir şey olmaz' rehavetine sürüklenen insanlar olduğunu gördük. Bu söylemler nedeniyle sosyal izolasyon önlemlerinde gecikme yaşandı."

'İleriyi göremiyoruz'

Halkın uyarıları ne kadar dikkate alacağının çok önemli olduğuna işaret eden Ceyhan, "Şayet vatandaş, gerekli uyarıları dikkate alırsa çok hasar almadan atlatabiliriz. İleriyi göremiyoruz. Sayı birkaç haftada ciddi artarsa, yatak sıkıntısı çekeriz. Bizim çok sıkı ve disiplinli olarak, gevşemeden, önlemlerden taviz vermeden hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

'Tespit edilen her vakaya karşı 10 vakanın atlanması söz konusu'

Türkiye'deki koronavirüs salgınının geldiği aşama ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ceyhan şunları söyledi:

Tespit edilen her vakaya karşı 10 vakanın atlanması söz konusu. Bu durum her ülke için geçerli. Vaka sayısı belli noktaya geldiğinde İtalya örneğini yaşamanız kaçınılmaz olabiliyor. Bu nedenle vatandaş sosyal izolasyon ve hijyenden taviz vermeyecek, devlette mümkün olduğunca, milyonlarca insana test yapmak için kaynaklarını seferber etmeli.

'Umre konusunda iki büyük yanlış yaptık'

Umre'ye gidişler bu yıl ertelenmeliydi. Umre konusunda iki büyük yanlış yaptık. Belki de Bilim Kurulu’nun da gözünden kaçtı ve Diyanet uyarılmadı. Suudi Arabistan'da vaka görülmediği düşünülerek Umre'ye gidişler iptal edilmedi. Oysa ki Umre'ye her Müslüman ülkeden yüz binlerce insan akın etmişti. Böylesi bir ortamda gidenlere Kovid-19 bulaşmaması imkansızdı. Umre'den dönenlerin neredeyse tamamı elini kolunu sallayarak ülkeye giriş yaptı. Ancak son kafileler karantinaya alındı. Son üç haftalık sürede dönenleri, ziyaret eden aileleri, ibadethanelere gidişlerini hesaba katarsak endişe verici bir durum ortaya çıkıyor.

'Tablo İtalya'ya benzer bir duruma da gelebilir'