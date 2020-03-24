Bakan Selçuk: 1 haftada 3 kanal kurup içeriklerini oluşturmak büyük bir proje, 'Vay hata yaptınız' demek insaflıca değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Bu ekip öylesine bir çalışma içinde ki binlerce videoyu incelemem mümkün değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global'de Tuba Atav'ın sorularını yanıtladı. Selçuk, bazı velilerin EBA'ya girmekte zorlandığı iddiasıyla ilgili olarak "Uzaktan eğitimle kaydettiğimiz içerik TV yayını. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Saatleri sınıflara göre ayırdık. Bir öğrenci 2 saat kalıp videolar izleyebilir. Binlerce deney var. EBA bir sosyal medya platformu" dedi.

Selçuk devamında bakanlığa yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. "Bir haftada 3 kanal kurup, içeriklerini oluşturmak bizim için büyük bir proje" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu süreçte elbette bazı hatalar olacak. Bir işte hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?' MEB'in bu projede çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Vay hata yaptınız biçiminde ele almak insaflıca değil."

Selçuk, "Adnan Menderes'in idamı gösterildi. Ziya öğretmen ne düşünüyor?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

"Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.

Bu ekip öylesine bir çalışma içinde ki binlerce videoyu incelemem mümkün değil. Prensip olarak içerikle ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan bir çalışma sırasında bir içerik yerine başka bir içerik konuyor yanlışlıkla. Bu kontroller sırasında bir hata olmuş.

Hukuksal bir konu. Süreci beklememiz lazım. Eğitimciler olarak bu meseleye eğitsel olarak bakarız. Hukuksal incelemeye bakalım konuşuruz."