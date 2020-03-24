Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar drone ile denetlendi

Ordu'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik Karadeniz Sahil Yolu'nda drone ile denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurdukları araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşları evlerine geri dönmeleri için uyardı, sürücülerden de araçta bulunan yolcuların yan yana oturmamalarını, bu yönde tedbir almalarını istedi.

Trafik polisleri durdurdukları araçların sürücüleri ve yolcularına kolonya ikramında bulunurken, sürücülere araçların yeterince dezenfekte edilmesi noktasında da uyarı yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Özkan Hakyemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini belirterek, drondan faydalanarak denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde sokağa çıkması kısıtlanan kişileri tespit etmeleri durumunda uyardıklarını ve evde kalmalarını sağladıklarını aktaran Hakyemez, diğer vatandaşlara da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını söylediklerini ifade etti.