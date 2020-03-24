'TRT'de ilk koronavirüs vakası' iddiası

Medyaradar'ın haberine göre, 10 bine yakın çalışanı bulunan TRT'de ilk koronavirüs vakasına rastlandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin 56 yaşındaki bir yayın şefi olduğu öne sürüldü.

TRT'de geçtiğimiz haftalarda alınan önlemler kapsamında birçok çalışanın görevlerini evden sürdürmesi istenmiş ancak içeriden çalışması gereken personeller dönüşümlü olarak görev başında olmaya devam etmişti.

Kurumda kronik hastalığı olan ve hamile personel için ise izin yazılmıştı.