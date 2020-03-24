Milli Savunma Bakanlığı'nda 'Koronavirüs ile Mücadele Merkezi' kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nda birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği 'Koronavirüs ile Mücadele Merkezi' kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlik, karargah ve kurumlarda koronavirüse karşı tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak önlemlerin yönetildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) oluşturuldu.

Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda Koronavirüs’e karşı tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak önlemlerin yönetildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) oluşturuldu.https://t.co/xyJE6VQK68 pic.twitter.com/FMJa3SHAtF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2020

​Akar: Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüsle mücadele konusunda, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz" dedi.

Akar, "Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi’ni ziyaret ederek telekonferans yöntemi ile Gnkur. Bşk, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile görüştü. Bakan Akar, “Mehmetçiğin güvende olması için gece gündüz gayret gösteriyoruz" dedi.https://t.co/xyJE6VQK68 pic.twitter.com/h4QNjAazAv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2020

​Maske ve antibakteriyel sıvıların üretilmesiyle ilgili de bilgi veren Akar, "Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.