Görevden alınan HDP’li Eğil Belediye Başkanı Akkul, tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden alınan Eğil Belediyesi eski Başkanı HDP’li Mustafa Akkul, Ergani Belediyesi eski Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediyesi eski Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediyesi eski Başkanı Tarık Mercan, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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Adliyedeki mahkemeye çıkarılan HDP’li Mustafa Akkul, ’terör örgütü üyeliği’nden tutuklanırken, Naşide Toprak, Tarık Mercan ve Ahmet Kaya ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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