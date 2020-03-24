Kayıt
22:26 24 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a geçmek için uğraşan göçmenlerin kampı

    Edirne Valiliğinden Yunanistan'a gitmek için bekleyen sığınmacıların durumuna ilişkin açıklama

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 26
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104154/85/1041548557_0:257:2878:1875_1200x675_80_0_0_f32a96c23c56f784ae39ae29495a3170.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003241041677648-edirne-valiliginden-yunanistana-gitmek-icin-bekleyen-siginmacilarin-durumuna-iliskin-aciklama/

    Edirne Valiliğinden, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren sığınmacıların son durumu ve kendilerine verilen hizmetlerle ilgili açıklama yapıldı.

    Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar eleştirilerek, "Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi.

    Sınır kapılarının açılması umuduyla 26 gündür Yunanistan sınırı olan Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bekleyen binlerce sığınmacı hakkında Edirne Valiliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

    24 saat esasına dayalı olarak sığınmacılara insani yardımların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 977 bin 137 ürün dağıtımının gerçekleştiği ifade edildi.

    'Sosyal medya paylaşımları asılsızdır'

    Sabah başlayan gıda yardımının da gün boyu kesintisiz olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, yaşlı, engelli ve bebekli sığınmacıların sıraya girmesine gerek kalmadan ayaklarına kadar getirildiğinin altı çizildi. Sığınmacıların bulunduğu alanda devamlı temizlik çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların asılsız olduğu vurgulandı.

    Çalışmalar '24 saat esasına' göre devam ediyor

    Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

    "Göçmenlerin Pazarkule'ye ilk geldikleri 28 Şubat cuma günü ikindi saatlerinden itibaren başlamak üzere bugüne kadar 24 saat esasına dayalı olmak üzere kendilerine insani tüm yardımlar düzenli ve kesintisiz olarak Valiliğimiz koordinasyonunda sağlanmaktadır. Göçmenlerin olağan yemek ihtiyaçlarına ilave olarak çocuk bezinden, mama ve devam sütüne, hijyen malzemelerinden, battaniye, şemsiye, palto ve ayakkabıya kadar 60 farklı ürün çeşidinden toplamda 977 bin 137 dağıtım gerçekleştirilmiştir.

    561 bin 863 gıda kumanyası, 113 bin 477 kişisel hijyen paketi, 226 bin 107 içecek ve 75 bin 690 adet diğer sınıflara ait yardım malzemesi olmak üzere dağıtımlarımız bulunmaktadır. Sabah başlayan gıda ve yemek dağıtımı gün boyu kesintisiz devam etmektedir. Gıda kumanyaları ve diğer ihtiyaçlar, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmelerine gerek kalmaksızın bizzat yaşam alanlarında saha ekiplerimiz tarafından ayaklarına kadar götürülmektedir. Sağlık İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve UMKE, bir sahra hastanesi, 24 saat esasıyla nöbet tutan doktorları ve ambulanslarıyla görevlerinin başındadır. Alanın her metrekaresi düzenli olarak İl Özel İdaremiz ve Belediyemiz marifetiyle ilaçlanmakta, gerekli tüm hijyen ve sanitasyon çalışmaları yapılmakta ve 62 temizlik personelimizle, 3 çöp aracımız ve 2 vidanjör ile katı/sıvı çöpler toplanmaktadır.

    Kadın ve erkek mahremiyetine dikkat edilerek oluşturulmuş banyo, lavabo ve tuvaletten oluşan 150 kişilik ihtiyaç kabinleri alanın farklı yerlerine yerleştirilmiştir. Göçmenlerin içme suyu ihtiyaçları plastik şişe su dağıtımı ile gerçekleştirilmekte, kişisel temizlik için de 5 farklı yerde şebeke suyu çeşmeleri ve 2 adet su tankeri bulundurulmaktadır. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gerekli gıda ürünü satan yerler ve eczaneler haricinde ülkedeki tüm kafe, mağaza, restoran ve sinemalar kapatıldı.
    İzolasyonda hayat: Koronavirüs dünyayı ne hale getirdi
    Karikatür
    'Koronavirüs krizi küreselleşmenin sonunu getiriyor'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet