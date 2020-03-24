Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz, hayırlı olmasını diliyorum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.