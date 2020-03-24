Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vaka sayısı 42'ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, hali hazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen son vaka ile Kuzey Kıbrıs'ta toplam vaka sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi.