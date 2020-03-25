Bakan Selçuk: En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde en düşük emekli aylığının 1500 TL olduğu bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı.

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz.

Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun.

Biz birlikte Türkiye’yiz 🇹🇷 — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020

Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi

Alınan tedbirler kapsamında yürülüğe giren diğer maddeler ise şöyle: