Bakan Selçuk: En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde en düşük emekli aylığının 1500 TL olduğu bilgisini verdi.
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020
Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz.
Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun.
Biz birlikte Türkiye’yiz 🇹🇷
Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi
Alınan tedbirler kapsamında yürülüğe giren diğer maddeler ise şöyle:
- 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak.
- Son üç yılda 600 gün prim şartı 450 güne inecek.
- Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme.
- Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020’ye ertelenecek.
- Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak.
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