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09:05 25 Mart 2020
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    Turkcell

    Turkcell'den avukatlarına 'Tahsilatlar için müşterileri aramaya devam edin' talimatı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003251041679877-turkcellden-avukatlarina-tahsilatlar-icin-musterileri-aramaya-devam-edin-talimati/

    Tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan’a kadar durdurulmasına karar verilmesine karşın iletişim operatörü Turkcell'in hafta başında yasal takip işlemlerini yürüten tüm avukatlara, "Tahsilat için müşterileri aramaya devam edin" bilgisi verdiği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22 Mart Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu. Ayrıca taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine de karar verildi. 

    Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, kararın ardından 23 Mart Pazartesi sabahı iletişim operatörü Turkcell, Yasal Takip Birimi takip işlemlerini yürüten avukatlara ‘önem düzeyi yüksek' bir e-posta yolladı.

    "Değerli avukatlarımız" diye başlayan mesajda bir gün önce Resmî Gazete'de yayımlanan karar gereği ‘Merkezi takip sistemi' de dahil olmak üzere 30 Nisan'a kadar tüm icra takip işlemlerinin durdurulduğu hatırlatılarak, "Bu süre zarfında tahsilat arama/ iletişim faaliyetlerine, müşteri hassasiyeti gözetilerek bir sonraki duyuruya kadar devam edebilirsiniz" bilgisi verildi.

    "Müşterileri borç için arayın ama hassas davranın" mesajı yollanan avukatlara özelikle sağlık ve güvenlik kuvvetleri çalışanları ile iletişim kurulması durumunda ısrarcı olunmadan ilgili çağrının sonlandırılması gerektiği de önemle belirtildi.

    E-postayı avukatlara yollayan Turkcell Yasal Takip Birimi'ni telefonla aradığımızda takipli tüm işlemlerle sadece avukatların görüştüğü bilgisi verildi.

    CHP'li Ataman: Kimlere sponsor olduğunuzu biliyoruz bari böyle zor günlerde vatandaşın yanında olun

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman mesajın çok sayıda avukata yollandığını belirterek firmaya ‘vatandaşın yanında olun' çağrısı yaptı. Ataman avukatlara iletilen mesaja şu sözlerle tepki gösterdi:

    "Turkcell ile bağlan hayata dediler, karantina günlerinde millet can derdindeyken avukatlara icra borçlularını arayın talimatı verdiler. Kararnameye rağmen Turkcell icraya bağlanmaya devam ediyor. Avukatların ve icra işlemine maruz kalan insanların hayatını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Bu resmen karantina kararlarına muhalefet suçudur. Turkcell yönetimini uyarıyoruz, kimlere sponsor olduğunuzu biliyoruz bari böyle zor günlerde vatandaşın yanında olun ama reklamlarda değil gerçek hayatta…"

    Etiketler:
    icra, Kovid-19, Koronavirüs, Turkcell
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