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10:37 25 Mart 2020
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    TBMM Genel Kurulu

    TBMM koronavirüse karşı hangi önlemleri aldı?

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1390)
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    Yoğun bir gündemle çalışan TBMM’de koronavirüs salgınına karşın önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Meclis'te dün itibariyle termal kamera uygulamasına başlandı. Meclis'e giriş yapanlara artık vücut ısıları ölçüldükten sonra izin veriliyor. Meclis üyeler lokantasında da masa sayısı azaltıldı.

    Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, koronavirüsün ekonomiye etkilerinin azaltılmasına dönük bir dizi yasal düzenlemeyi hayata geçirmek, 3. Yargı Paketi kapsamında infaz indirimi düzenlemesini yasalaştırmak için yoğun bir gündemle çalışan TBMM’de koronavirüs önlemlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

    Meclis'te dün itibariyle termal kamera uygulamasına başlandı. Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanlara artık vücut ısıları ölçüldükten sonra izin veriliyor.

    Sosyal mesafenin korunması için bir koltuk boş bırakılıyor

    Yılda yaklaşık 500 bin, günde 5 bin, grup toplantılarının olduğu günlerde ise 10 bin kişinin girip çıktığı Meclis’te koranavirüse karşı ilk adım ziyaretçi yasağı ile atıldı. Meclis çalışmalarında yen bir düzene geçildi.

    Siyasi parti gruplarının anlaşmasıyla Genel Kurul çalışmalarına belli sayıda milletvekili katılıyor. Grup toplantıları ise artık yapılmıyor. Yurtdışından dönen milletvekilleri ise '14 gün kuralı' kapsamında Meclis çalışmalarına katılmıyor.

    Sosyal mesafenin korunması amacıyla Genel Kurul'da milletvekilleri bir koltuk boş bırakarak oturuyorlar. Boş bırakılması istenilen sıraların üzerinde, "Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz" yazılı notlar bulunuyor.

    Yemek yerine kumanya

    Meclis üyeler lokantasında da masa sayısı azaltıldı, 6 kişilik yemek masalarında oturma düzeni 4 kişiye indirildi ve su şişeleri kaldırılarak tek kullanımlık sular yerleştirildi.

    Meclis personeli de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemine geçti. Son olarak Meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilmeye başlandı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1390)
    Etiketler:
    Karantina, Kovid-19, Termal kamera, Lokanta, Ankara, Çankaya, izolasyon, sosyal mesafe, Koronavirüs, TBMM
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