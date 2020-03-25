Gezici Araştırma: 10 kişiden 4'ü salgına karşı tedbir almıyor

Gezici Araştırma şirketinin koronavirüse ilişkin 1068 kişi ile yaptığı ankette, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün herhangi bir tedbir almadığı belirtildi. Salgına kısa zamanda çözüm bulunacağını düşünenlerin oranı yüzde 52.3 olurken, ruhsal problem yaşayanların oranı ise yüzde 24.2.

Gezici Araştırma şirketi neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bin 68 kişiyle anket yaptı.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, salgının ardından vatandaşlara ilaç ve erzak stoku yapıp yapmadığının sorulması üzerine yüzde 52.4’ü stok yaptığını, yüzde 35.2’si ise normal ölçülerde alışveriş yaptığını söyledi.

Önlem almama nedenlerinin de sorulduğu yurttaşlar, 'kısa sürede virüse çözüm bulunacağı' ve 'kendisinin virüsten etkilenmeyeceği' gibi yanıtlar verdi.

Yüzde 70.8'i hükümetin aldığı önlemlerden memnun

Hükümetin aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorulan yurttaşların yüzde 70.8’i memnunken, tedbirleri yetersiz bulanların oranı yüzde ise 20.8'de kaldı.

Yakın zamanda salgına çözüm bulunacağını düşünenlerin oranı yüzde 52.3 olurken, salgın sonrasında ruhsal problem yaşayanların oranı ise yüzde 24.2 çıktı.

Yurttaşlar, virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri ilk olarak sosyal medyadan öğrenirken onu görsel medya ve yazılı medya izledi. Ankette halkın yüzde 14.2’sinin de virüs salgını sonrası sosyal medyada hesap açtığı belirtildi.

Murat Gezici: Salgın çok köklü dönüşümleri beraberinde getirecek

Virüsün getireceği durumu değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, koronavirüsün pandemiye dönüşmesinin insanlık açısından önemli sonuçları olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Görülen şudur ki bu salgın gerek siyasal ve gerekse toplumsal ve ekonomik anlamda çok köklü dönüşümleri de beraberinde getirecektir. Kovid-19 pandemisi liberal Batı ülkelerinde sosyal politikalara daha fazla ağırlık verilmesi sonucunu doğuracak. Kripto paralar önümüzdeki günlerde daha konuşulur hale gelecek. İş tanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan organik dayanışma da önemli ve köklü değişiklikleri beraberinde getirecek. 5G, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4 gibi kavramlar etrafında yeni siyasal seçmen davranışları ortaya çıkacak."