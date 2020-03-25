Erdoğan'dan dezenfektan talimatı: Reklam kampanyasına girip açığı kapayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den bor madeninde üretilen el dezenfektanıyla ilgili reklam kampanyası yapılmasını ve açığın kapatılmasını istedi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da 'mesafe' uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlarla video konferans görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştüğü toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan'dan Çavuşoğlu'na: Yerim dar diyorsun yani

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, "Bu kadar yakın olmamanız lazım birbirinize. Kaç metre var aranızda. En az 1.5 metre olmalı" diyerek sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu'nun "Bakanlığımızın en büyük odası burası" yanıtı karşısında gülümseyen Erdoğan, "Sen yerim dar diyorsun yani" ifadelerini kullandı.

© İHA / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çavuşoğlu'na 'Yerim dar diyorsun' esprisi yaptı.

'Dezenfektandan bize de gönderin, elimizi mahvetmesin ama'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez de bor madeninden üretilen el dezenfektanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı.

Erdoğan, "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama" diye konuştu.

Erdoğan, Bakan Dönmez'e dezenfektanın ele nasıl uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda da bulundu.