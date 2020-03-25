Soylu: Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbire gerek olmayabilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsten korunma amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili olarak, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" dedi ve tedbirlere uyulduğunu söyledi:

"Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta."

Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirten Soylu, şehir içi trafik yoğunluğunda da 15 büyükşehirde düşüşün yüzde 65 olduğunu belirtti.

'Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz'

Soylu, 66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesinde olduklarını söyledi.

Öte yandan Soylu, son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.