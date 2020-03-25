Enerji Bakanı Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini söyledi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 25, 2020
Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. pic.twitter.com/9gdmO4zVut
Twitter hesabından açıklama yapan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Bakanlarla video konferans görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dönmez'den bor madeninde üretilen el dezenfektanıyla ilgili reklam kampanyası yapılmasını ve açığın kapatılmasını istemişti.
Erdoğan, "Eğer gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre, çok ciddi bir reklam kampanyasına girip bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama" demişti.
Erdoğan, Dönmez'e dezenfektanın ele nasıl uygulanması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.
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