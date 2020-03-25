Ekmek satışlarına koronavirüs düzenlemesi: 3 farklı şekilde satılacak

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ekmeğe müşteri teması da engellendi. Ekmekler 3 farklı şekilde satılacak, market ve fırın dışında satışına izin verilmeyecek.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ilgili kurumlara gönderilen genelgede, şu ifadelere yer verildi: