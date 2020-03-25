'Avukatlara borçluları arayın talimatı' verdiği öne sürülen Turkcell'den açıklama

Sözcü'nün haberine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına karar verilmesi sonrasında iletişim operatörü Turkcell'in yasal takip işlemlerini yürüten tüm avukatlara, 'Tahsilat için müşterileri aramaya devam edin' talimatı verdiği öne sürüldü.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaparak, "Şirketimizden görüş dahi almadan bizimle ilgili asılsız haberler yapmanın ve yayımlamanın, basın ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. İtibarımızı sarsmaya yönelik bu tür haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızın saklı olduğunu bildiririz" denildi.

'Bilgilendirme yapılmasını engelleyecek bir karar yok'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun da bildiği gibi, yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı kararı ile icra ve iflas işlemlerinin durdurulmasına ve bu çerçevede takip ve taraf işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına karar verilmiştir. Ancak yayınınızda yer verdiğiniz haberde bilinçli olarak belirtilmeyen kısım, bu kararın, şirketlerin müşterilerine verdikleri hizmetler nedeniyle doğan faturalar ile daha önceki tarihlerden devam eden ödeme süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılmasını engelleyecek bir karar olmamasıdır.

Turkcell olarak, şirketimiz adına yasal takip işlemlerini yürüten avukatlarımıza hitaben gönderdiğimiz bilgilendirmede, tüm taraf ve takip işlemlerinin durdurulmuş olduğu, müşteri hassasiyetleri gözetilmek kaydıyla abonelerimizin borçları hakkında bilgilendirilmesi konusunda aramaların devam ettirilebileceğine dair açıklama yapılmıştır. Bilgilendirmede avukatlarımızdan, Covid-19 salgınına karşı ülke olarak büyük bir mücadele verdiğimiz bu günlerde, abonelerimizin mevcut borçları hakkında bilgilendirilmesi için yapılacak aramalarda hassas olunması özellikle talep edilmiştir.

'Tahsilat aramalarına devam edilmesi talimatı biçiminde yorumlanması durumun çarpıtılması mahiyetindedir'

Yine yapılan bilgilendirmede Covid-19 salgınına karşın büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile sınır içinde ve sınır ötesinde canları pahasına bu ülkenin geleceği için kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize, şirketimizin hassasiyetinin altı çizilmiştir. Bu hassasiyetin özellikle vurgulandığı açıklamanın, tahsilat aramalarına devam edilmesi talimatı biçiminde yorumlanması, açıkça bu durumun çarpıtılması mahiyetindedir.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte telekom sektörünün ne kadar stratejik öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Turkcell olarak tüm çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza kesintisiz iletişim sunmak için insanüstü bir çaba gösteriyoruz. Bununla birlikte, sağlık çalışanlarımızın internet ve konuşma paketlerini düşünmemeleri için ek kota tanımladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitim uygulamasını duyurmasını takiben Turkcell olarak EBA kullanacak öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımı için aylık internet kotasını ikiye katlayarak 6 GB'a çıkardık.

'Asılsız haber yapmanın basın ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz'

Sabit internet kullanan müşterilerimizin EBA altyapısına doğru yaptıkları bağlantı hızlarını ise hem indirme hem de yükleme tarafında 100 Mbit’e yükselterek kesintisiz eğitim için gerekli altyapıyı sunmaya başladık. Yine, müşterilerimizin BiP üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeleri internet paketlerinden düşmeden yapabilmelerini sağladık. AVM’lerdeki mağazalarımızı kapatırken, müşterilerimizin kesintisiz iletişim taleplerini karşılayabilmek adına diğer mağazalarımızın çalışma saatlerini pazar hariç 12:00-18:00 arasında olacak şekilde kısalttık. Tüm bunlara ek olarak sahada büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlarımız ile vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Tüm bunlara rağmen şirketimizden görüş dahi almadan bizimle ilgili asılsız haberler yapmanın ve yayımlamanın, basın ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. İtibarımızı sarsmaya yönelik bu tür haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızın saklı olduğunu bildiririz."