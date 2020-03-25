Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene hakaret eden gazeteci Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında 'Öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Ataklı, Eba TV'de başörtülü öğretmenin ders vermesini 'facia' olarak nitelendirmişti.
Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Bu kadar facia bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. "Can Ataklı" pic.twitter.com/1sZd9T3y1e— cuneyterdogdu (@medya_cocugu) March 23, 2020
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık" demişti.
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