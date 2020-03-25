CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 10 Mart'ta yakalandığı koronavirüse, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yenik düştü.

Dilek Tahtalı. 33 yaşında Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Virüs sadece yaşlıları etkiliyor diye bişey yok yani. #Covid19Out pic.twitter.com/jOyIakG7Mw — Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) March 25, 2020

​Tahtalı'nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olduğu, 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı'nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Ramis Topal, yeğeninin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Yeğeninin sadece doğuştan gelen bir romatizmal rahatsızlığı olduğunu söyleyen Topal, Tahtalı'nın çalıştığı hastanede hastaları karşılama görevinde bulunduğunu belirtti.

Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın 7 Mart ve 9 Mart tarihlerindeki paylaşımları.



33 yaşındaki Dilek Tahtalı, İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışıyordu. pic.twitter.com/gwNZ43BzgE — Süper Lig #EvdeKal (@TFFSuperLig) March 25, 2020

​Topal, "Grip olduğunu düşünerek hastaneye gitmiş. Önce Cerrahpaşa'ya gitmiş. Biz rapor aldıktan sonra emin olduk koronavirüs olduğunu" dedi.