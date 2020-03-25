Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yapıyor: 'Eğitime 30 Nisan'a kadar ara'

Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk birazdan açıklama yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve aldığımız ortak tedbirleri Sayın Bakanımız Ziya Selçuk ile değerlendiriyoruz.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARA https://t.co/aRKJBMpj17 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020

​Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı." dedi.

Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor."

Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi. Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Kara ve hava yolunda, uçakta hangi düzende oturulması gerektiği belirlenecek. Bu tip ulaşımda olabilecek teması minimalize edecek bir yaklaşımı Bilim Kurulu gündemine aldı.

-1250 kutu ilaç getirdik, 3750 kutu daha sipariş verdik. Tabii faydası olup olmadığını da görmek istiyoruz. Yoğun bakımda orada görüyorsunuz, 136 hasta var. Her hastada bir kutu kullanıldığını biliyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar 30 Nisan'a kadar tatil, uzaktan eğitim devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini ancak uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde ve prensip olarak biz sınavın zamanında yapılmasını önemseriz. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair 3 senaryomuz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki kararlara bağlı olacak. ÖSYM ve YÖK'le istişarelerimiz devam ediyor. Sınav stresini asgariye indirecek tedbirler alıyoruz.









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