MHP'li Enginyurt: Komünistler beni dava ederek tazminat kazandılar

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tazminat ödeyeceğini duyurdu. Enginyurt, bu isimleri 'komünistler' olarak isimlendirdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine açtığı davayı kaybettiğini duyurdu.

Bu isimleri 'komünistler' olarak tanımlayan Enginyurt, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce, Özgür Özel ve Veli Ağbaba denilen komünistler, beni dava ederek tazminat kazandılar. Değerlerini mahkeme kararıyla tespit etmiş oldum. Zavallılar, borcunuzu ödeyip, para biriktirdiğimde hak ettiğinizi söylemekten geri durmayacağım

CHP'li bu 3 vekil, geçimi hakaretten gelecek paraya bağlamışlar. Hakaret ettirecek açıklamaları bilerek yapıyorlar ki tazminat kazansınlar. Benden yana hakkım haram olsun. Ceza veren hakimlere, bunlar Saray hakimi diye hakaret ederken biz savunduk .O hakimleri de Allah'a havale ettim."

CHP li bu 3 vekil,geçimi hakaretten gelecek paraya bağlamışlar.Hakaret ettirecek açıklamaları bilerek yapıyorlar ki,tazminat kazansınlar. Benden yana hakkım haram olsun. Ceza veren hakimlere,bunlar Saray hakimi diye hakaret ederken biz savunduk.O hakimleride Allaha havale ettim. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 25, 2020

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