Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 59'a yükseldi: Vaka sayısı 2433

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son duruma ilişkin "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" açıklamasını yaptı.

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020

​Bugün 'eğitim' gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.